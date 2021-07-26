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«تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص

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«تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص «تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية صباح الجمعة الماضي، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين كفر صقر بتحرير محضر برقم ١٥٥٠جنح طوارئ أمن دولة، لإدارة وتشغيل محطة تموين سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠، كما تم التحفظ على ٢٠ جركن زيت سيارات سعة ٤ لتر بإجمالي ٨٠ لتر زيت سيارات.

كما تم تحرير ٧ تقارير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة، لإنتاج خبز ناقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون الصرف.

المصرى اليوم

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