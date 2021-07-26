«صحة القليوبية»: أكثر من 30 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة القليوبية إن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا في 11 مركزا لتلقي اللقاح بالمحافظة وصل للجرعة الأولي نحو 83847 و30289 للجرعة الثانية.

وأضافت المديرية في تصريحات صحفية، الإثنين، أن منهم 14706شخصًَا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و13083 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و13083تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 12230مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7995مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و6200مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3385مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و5755حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و7180مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر و110 بالمركز الطبي العام بالقناطر و120 بمستشفي شبين القناطر.

وأشارت المديرية إلى أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة.