رئيس شبين القناطر يناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات في الصرف الصحي (صور)

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طالب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، المواطنين بالحفاظ على مرفق الصرف الصحي بعدم إلقاء المخلفات المنزلية بالصرف حفاظًا على المرفق وحرصا على عدم انسداد الخطوط مرة أخرى.

أكد رئيس المدينة أنه تبين أثناء تطهير خطوط الصرف وجود مخلفات منزلية ومخلفات ناتجة عن محلات الجزارة الموجودة بالمنطقة.

وشكا عدد كبير من أهالى المدنية من وجود عطل بالصرف الصحي بالشوارع وقام المهندس علاء حسنى نائب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإصلاح العطل بشارع حسين رشدي وشارع الجزارين وميدان المحطة.

وأكد «العرفي» أنه تمت الاستعانة بسيارات الكسح الخاصة بمجلس المدينة للمساهمة في رفع المياه المتراكمة بالشارع نتيجة الأعطال تيسيرًا لحركة المواطنين والسيارات بالمنطقة، مشيرا إلى إنه جارٍ استكمال أعمال إصلاح الأعطال بخطوط الصرف الصحي بالمنطقة.

غرق شوارع شبين بالصرف الصحى

غرق شوارع شبين بالصرف الصحى

غرق شوارع شبين بالصرف الصحى

غرق شوارع شبين بالصرف الصحى

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