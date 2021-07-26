تصدع 4 منازل بسبب هبوط أرضي في قرية «آبا الوقف» بالمنيا

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تعرضت 4 منازل للتصدع بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة بالمنيا، الإثنين، بسبب هبوط أرضي بالمنطقة، رجح الأهالي قيام أحد الأفراد بالتنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من أهالي قرية آبا الوقف بمركز مغاغة، شمال المنيا، بتعرض 4 منازل لتصدعات، بسبب هبوط ارضي بالتربة.

انتقل فريق الحماية المدنية، وفريق من مركز شرطة مغاغة، والوحدة المحلية، للموقع وتبين حدوث تصدعات وتشققات بحوائط المنازل، نتيجة هبوط أرضي.

تم إجراء فحص لخط مياه الشرب وتبين سلامته، فيما كشفت التحريات الأولية وشهود عيان قيام أحد الأفراد بإجراء عمليات حفريات غير شرعية عن الآثار بالمنطقة.

تم التحفظ على الموقع وفرض كردون أمني، وإخلاء المنازل من السكن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.