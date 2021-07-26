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تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة

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تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، حالة من التراجع، الملحوظ مع انتهاء أسبوع إجازة عيد الأضحى، وحققت الأفلام الـ6، أمس الأحد، إجمالي 3 ملايين 106 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً مليون و606 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ إيرادات 851 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجنى فيلم «مش أنا» 633 ألف جنيه وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، وكل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 13 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

بينما حقق «ديدو»، 1396 جنيها، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح .

وجنى فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، 1363 جنيها.

المصرى اليوم

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