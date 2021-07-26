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سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى الجديدة

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سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى الجديدة

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كشفت أجهزة الامن فى الجديدة ملابسات ما تبلغ للقسم من إحدى السيدات ، بأنها عقب إستقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب ، لتوصيلها لمحل إقامتها ، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة ، وعقب نزولها إكتشفت سرقة "2 ساعة يد حريمى - مشغولات ذهبية - مجموعة من العطور -متعلقات شخصية " من داخل الحقائب الخاصة بها وإتهمت قائد السيارة بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة أحد الأشخاص "سائق بالشركة المشار إليها ، مقيم بمحافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة .

المصرى اليوم

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