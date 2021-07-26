محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في الفترة من 17 حتي 24 يوليو الجاري.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة عدد 6 حالات بناء مخالف في المهد، منها حالة بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 60 متر مربع بناحية قرية زاوية الكرادسة، و5 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني بإجمالي مساحة 9 قراريط و12 سهماً بواقع حالتين بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة وحالتين بقرية دمو وحالة واحدة بزمام قرية الناصرية.

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 22 قيراط و8 أسهم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 21 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، بواقع 4 حالات بمدينة إطسا و17 حالة بقري منية الحيط، وقلمشاة، ومطول، وقصر الباسل، وأبوصير دفنو، وشدموة، وتطون.

وكشف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد نجحت في إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي عبارة عن حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 90 متراً بعزبة جبة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 متراً بقرية سنرو البحرية، وحالة تعدٍ بانشاء أسوار بارتفاع 3 متر وطول 15 متراً بعزبة البلتاجي التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ على مساحة نصف قيراط عبارة عن طاولة مواشي بالبلوك الأبيض.

وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، فقد تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية منها حالتين بقرية الريان وحالتين بقرية قارون وحالة بمدينة يوسف الصديق.

ولفت «الأنصاري» إلى إزالة 24 حالة تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، منها 5 حالات داخل الحيز العمراني على مساحة 590 متر بقري منشاة الجمال ودار السلام وفانوس، و19 حالة تعدٍ خارج الحيز على مساحة 2340 متر بقري فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال وقصر رشوان والروضة والمظاطلي ودار السلام وسرسنا.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.