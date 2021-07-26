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كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين ()

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كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين (فيديو) كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين ()

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قاد زفاف وُصف بـ«الأسطوري» لابنة النائب السابق في كتلة «حزب الله» النيابية، نوار الساحلي، غضب وإزعاج العديد من اللبنانين بسبب الانفاق بكثافة على الحفل كما تعرضت العروس إلى الانتقادات على ملابسها، حيث إنها غير محجبة، على عكس أغلبية النساء من عائلات عناصر وقياديي الحزب.

فيما ظهرت العروس خلال مقاطع تم تداولها، الساعات الماضية بعد عقد حفل الزفاف السبت الماضي، وترتدي فستان زفاف باهظ الثمن يتجاوز آلاف الدولارات، وهو من تصميم مُصممة الأزياء اللبنانية ماريان بشارة، وأشرف على مكياجها خبير التجميل الأشهر في لبنان بسام فتوح.

كما كانت العروس تدعو الحضور بحفل زفافها إلى تناول المشروبات الكحولية على شرفهما، لذا نال الزفاف الانتقادات في ظل أزمات تعيشها لبنان في الوقت الراهن، مثل أزمة الدواء والكهرباء وغيرها.

من هنا، خرج النائب السابق «الساحلي» ليقدّم الاعتذارات على ما أحدثه الزفاف من تأثير نفسي سلبي على اللبنانيين، وقال عبر تغريدة بـ«تويتر»: «حضرت حفل زواج ابنتي الذي أقامه صهري بالأمس، ولم أقدر أنه سيسبب أذيه لجمهورنا العزيز».

وتابع: «لذا فأنا اعتذر من أهلي وأحبتي عما حصل ولقد تسببت أيضا بإساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وانتمي إليه، لذلك فانا أعلق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة القرار وأنا سألتزم به مهما كان».

وتم تداول مقاطع فيديو لـ«الساحلي» ويقود ابنته لتسليمها لزوجها في الحفل على إيقاع موسيقى هادئة وتواشيح كلاسيكية.. والعروس هالة، التي تزوجت من رجل الأعمال المقيم في لندن فراس إليافي، هي ابنة الساحلي من زوجته الأولى، وتقيم في بريطانيا مع شقيقاتها، وتعمل اختصاصية تغذية أطفال، وتدير صفحة إلكترونية مختصة برضاعة الأطفال وتغذيتهم.

في المقابل، تلقى النائب السابق الكلمات المُدافعة والداعمة له، حيث قال البعض إنها تزوجت رجلاً مقتدراً، ولا علاقة لوالدها بهذا الانفاق في الزفاف، كما قالوا إن الساحلي غير منتسب للحزب وكان عضواً في كتلته النيابية في وقت سابق فقط.

المصرى اليوم

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