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863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى

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863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى 863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى

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انتظم، الإثنين، 863 طالبًا وطالبة بالمنيا في أداء امتحان مادة التاريخ، بـالثانوية الأزهرية، القسم العلمي، داخل 10 لجان عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون شكاوي أو رصد حالات غش أو مخالفات.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات : «لم تتلقَّ غرفة العمليات أي شكاوي أو حالات غش أو مخالفات»، مؤكدًا تخصيص 10 لجان عامة لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

فيما قام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية ولجان الامتحانات والمراقبة.

المصرى اليوم

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