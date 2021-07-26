محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور)

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق مشاة بحى غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر- نفق النيل- نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية لعبور المشاة بميداني المؤسسة وأحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن أعمال التطوير تشمل عزل جدار حوائط الأنفاق لمنع أى تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

وخلال الجولة، وجه المحافظ تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها، حيث تمثل تلك الأنفاق أهمية كبيرة للمواطنين ويستخدمها آلاف الناس يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.

محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة