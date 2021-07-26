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إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"

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إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"
غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات

إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، قامت بجولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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