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"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز

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"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز "الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز
لتقدير الجرعة الصحيحة وتفادي حالات التسمّم الناتجة عن الحساب غير الدقيق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تستخدم لحساب الجرعة الصحيحة من هذا الدواء على شكل شراب أو قطرات عن طريق الفم.

وقالت الهيئة: الحاسبة تعتمد على وزن الطفل وتركيز الباراسيتامول في الشراب أو القطرات.

وتستخدم هذه الحاسبة لتقدير الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول؛ لتفادي حالات التسمّم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

جديرٌ بالذكر أن دواء الباراسيتامول أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين ينتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام غير المخدّرة، ويستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة.

ويتوافر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة، مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل.

وفيما يلي بعض الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول:PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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