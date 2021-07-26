بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية

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كرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول لحصولها على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية عن تنفيذها مستودع تخزين خام البترول بمنطقة رأس بدران والذى سجل رقماً قياسياً في مجاله كأضخم مستودع تخزين بسقف عائم على مستوى العالم بسعة 175 ألف متر مكعب تعادل نحو 1ر1 مليون برميل زيت خام ، فضلاً عن قيامها بتنفيذ المشروع بتقنيات وأساليب غير مسبوقة تعد الأولى والأكبر من نوعها في تنفيذ أعمال مستودعات التخزين عالمياً.

وأكد الملا أن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية يعكس قدرة شركات قطاع البترول ومنها بتروجت على تنفيذ مشروعات ضخمة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية .

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروع القومى لإنشاء مستودعات البترول الخام لعدد 29 مستودعاً بعدد من المناطق بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية والتي تتميز بسعات التخزين الكبيرة وسهولة التداول . وأضاف الملا ان ما تحقق يعد دافعا قوياً لبذل المزيد من الجهود لتدعيم مكانة شركات المشروعات البترولية المصرية لتكون واحدة من اهم الشركات العاملة اقليمياً ودوليا في مجالها خاصة أن تميز هذه الشركات هى أحد مقومات القوة والنجاح لصناعة البترول والغاز في مصر، مشيراً إلى أن خبرات بتروجت وامكاناتها فى تصنيع المهمات والمكونات اللازمة للمشروعات محلياً يؤهلها للتوسع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة في ظل تدفق الاستثمارات العالمية بمنطقة شرق المتوسط.

ومن جانبه أوضح المهندس وليد لطفى رئيس بتروجت أن الشركة نجحت في تنفيذ مستودع التخزين بارتفاع قدره حوالى 83ر21 متراً والذى تم تصنيعه بمراكز بتروجت المتخصصة في التصنيع المحلى، كما يبلغ قطره 110 متراً ، ويزن أكثر من 3300 طن ، وأشار إلى اتباع تقنية جديدة وغير مسبوقة في تنفيذ الأعمال الانشائية بدلاً من التقنيات التقليدية بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك باستخدام 240 رافع هيدروليكى متصلين بنظام تحكم واحد مما نتج عنه تحقيق وفر كبير فى تكلفة التنفيذ واختصار المدة الزمنية من خلال هذا الأسلوب الذى تم التخطيط له وتنفيذه بنجاح من خلال كوادر بتروجت و مراكز تصنيعها.