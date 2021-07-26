الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة من ضبط اكبر عملية غسل اموال بإجمالى 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات المحرمة .

تبين من التحريات قيام 3أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الدقهلية ،بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك .

كما قام المتهمون بإنشاء الأنشطة التجارية من حصيلة تجارة المخدرات بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20مليون جنيه،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.