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«الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء عمليات قلب مفتوح للمنتفعين بمستشفى طيبة التخصصي

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«الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء عمليات قلب مفتوح للمنتفعين بمستشفى طيبة التخصصي «الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء عمليات قلب مفتوح للمنتفعين بمستشفى طيبة التخصصي

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نجح الفريق الطبي بمستشفى طيبة التخصصى في إجراء عمليتي قلب مفتوح، للمرة الثانية على التوالي لعمليات القلب المفتوح، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وشارك في إجراء العمليتين: الدكتور محمد عبدالفتاح محمد سند، مدرس جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور محمد عبدالقادر زكي النحاس، طبيب جراحة قلب وصدر بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، والدكتور أحمد محمد رضوان حسين، طبيب مقيم جراحة قلب وصدر بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة دينا السيد إبراهيم، استشاري التخدير، وحمدان شكري سليمان، إخصائي تمريض بمستشفيات جامعة المنصورة .

ويأتى إجراء عمليات القلب المفتوح ضمن حزم الخدمات الطبية الحديثة التي تحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفيرها بمستشفى طيبة التخصصي، وذلك لتقديم أفضل رعاية صحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفى، حيث إن تكلفة العملية قدرها 200 ألف جنيه للعملية الواحدة، وسدد المريض 300 جنيه فقط (نسبة الإسهام) من تكلفة العملية.

المصرى اليوم

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