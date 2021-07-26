«نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا».. يوم رحل فيه الملك فاروق فأصبح «عيدًا قوميًا للإسكندرية» (وثائق)

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«نقطة دم مصرية أثمن عندي من كل عروش الدنيا».. جملةٌ قالها الملك فاروق الاول عندما قرر التنازل عن حكم مصر للأبد، باتت بداية انطلاق نحو دخول مصر عالم الجمهورية وترك الملكية التي لازمتها لسنوات عدة.

يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار عيدا وقوميا للاسكندرية إلى الابد:

خرج الملك فاروق من مصر عام 1952، من ميناء رأس التين بالإسكندرية مستقلاً اليخت الملكي المحروسة متجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو، ليترك وراءه وثائق نادرة ومهمة مكتوبة مكتوبة بخط اليد توثق اللحظات الأخيرة في حكم الملك فاروق لمصر، وتشمل الوثائق التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية داخل مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، نص الإنذار الموجه من الضباط الأحرار بقيادة اللواء محمد نجيب للملك فاروق الأول بالتنازل عن العرش بالإضافة إلى وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش في 26 يوليو عام 1952.

وتحتفل الاسكندرية اليوم وكل يوم 26 من شهر يوليو بالعيد القومي لها، ذلك اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952.

وتستعرض «المصري اليوم»، جانبا من المعلومات عن الاسكندرية في عيدها الـ69، حيث تشتهر الاسكندرية باسم عروس البحر الأبيض المتوسط، هي ثاني أكبر مدينة في مصر بعد مدينة القاهرة، وتعتبر العاصمة الثانية لمصر والعاصمة القديمة لها، تقع على امتداد ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 70 كم شمال غرب دلتا النيل، يحدها من الشمال البحر المتوسط، وبحيرة مريوط جنوبًا حتى الكيلو 71 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، يحدها من جهة الشرق خليج أبوقير ومدينة إدكو، ومنطقة سيدي كرير غربًا حتى الكيلو 36.30 على طريق الإسكندرية – مطروح السريع.

ويرجع اسم مدينة الإسكندرية إلى مؤسسها القائد المقدوني الإسكندر الأكبر الذي قدم إلى مصر عام 332 ق.م، والذي استقبله أبناء مصر بالترحيب الشديد أملا في خلاصهم من الحكم الفارسي المتعسف، ولكي يؤكد الإسكندر الأكبر أنه جاء إلى مصر صديقا وحليفا وليس غازيا مستعمرا اتجه لزيارة معبدالإله آمون، إله مصر الأعظم في ذلك الوقت فذهب إلى المعبدفي واحة سيوة، وفي طريقه مر بقرية للصيادين كانت تسمي راقودة، فأعجب بالمكان وقرر أن يبني مدينة تحمل اسمه هي مدينة الإسكندرية وعهد ببنائها إلى المهندس «دينوقراطيس»، وقام المهندس بتشييدها على نمط المدن اليونانية، ونسقها بحيث تتعامد الشوارع الأفقية على الشوارع الرأسية، ووضع الإسكندر حجر الأساس للإسكندرية في عام في الخامس والعشرين من شهر طوبة عام 331 ق.م.

شواطئ خلابة تضمها الاسكندرية:

تضم الإسكندرية بين طياتها الكثير من المعالم المميزة، إذ يوجد بها أكبر ميناء بحري في مصر هو ميناء الإسكندرية والذي يخدم حوالي 80% من إجمالي الواردات والصادرات المصرية، وتضم أيضًا مكتبة الإسكندرية الجديدة التي تتسع لأكثر من 8 ملايين كتاب، كما يضم العديد من المتاحف والمواقع الأثرية مثل قلعة قايتباي وعمود السواري وغيرها.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومي، والتي من المقرر انطلاقها اليوم الاثنين.

وقال «الشريف» أن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فعاليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية استعداداتها لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدا أنه تم التشديد على الإهتمام بكافة الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 سلسلة من الفعاليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية. إنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

وجاء برنامج الاحتفال كالتالى: في تمام الساعة 10 صباحا، انطلاق موكب الفاعليات من أمام المنتزة،وتستمر الفعاليات على طول الكورنيش حتي رأس التين، حيث سيتم الوقوف في عدة محطات منها؛ بئر مسعود، ومنطقة فور باي فور، ويتخلل الحفل مواكب زهور، وإستعراضات متنوعة، وتوزيع هدايا على الأطفال، وغيرها من الأنشطة، ثم يختتم فعاليات اليوم بحفلة في مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة 7:30 مساءاً.

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)

"نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا" .. يوم رحل فيه الملك فاروق عن عرش مصر فصار "عيداً قومياً للاسكندرية" (وثائق وصور)