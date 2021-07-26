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شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في المنوفية (رابط التقديم)

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شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في المنوفية (رابط التقديم) شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في المنوفية (رابط التقديم)

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أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الحالي 2020-2021، بدءً من يوم الإثنين الموافق 26 يوليو وحتي الخميس 12 أغسطس 2021، من على الموقع الإليكتروني للشركة
http://www.mcww.com.eg/schoolform/school.php علما بأن المدرسة تقبل محافظات (المنوفية-الغربية-الشرقية-مدن القناة).

وأوضح أن شروط التقديم تتمثل في ألا يقل المجموع عن ٢٥٠ درجة وتكون الأولوية للأعلي مجموعاً، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية عام ٢٠٢٠- ٢٠٢١م، ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر ٢٠٢١ م عن ١٨ عام، أن يكون الطالب لائق طبياً، أن يجتاز الطالب إختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق تتمثل في (اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن أول اكتوبر، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، رقم تليفون ولي الأمر، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب) وأن الأوراق المطلوب إرفاقها (صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية).

المصرى اليوم

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