145 طالبا وطالبة غابوا عن امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية ببنى سويف

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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف، اليوم الاثنين، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة.

حيث يؤدى «طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية الأولي وعددهم 10 و290 طالبا وطالبة حضر منهم 10 آلاف و145 فيما غاب 145 طالبا وطالبة.

مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألفا و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، انطلقت في العاشر من يوليو الجاري لطلاب العلمي، والحادي عشر لطلاب الأدبي، وتختتم في التاسع والعشرين من نفس الشهر، بينما ينتهى طلاب العلمي من الامتحانات في الثاني من أغسطس المقبل.