مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟

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خبير: هذا ما تفعله النسور قبل الخروج من الماء للطيران

في مشهد نادر ومهيب، التقطت امرأة في ولاية مينيسوتا الأمريكية مقطع فيديو لنسر أصلع، وهو يسبح عبر بحيرة، ويستخدم جناحيه كمجاديف. هل سَبَق لك أن رأيت شيئًا كهذا؟

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، التقطت امرأة هذا الفيديو، وهي تجلس في الحديقة الخلفية لمنزلها المطل على بحيرة مترو.

وتقول المرأة: إن النسر يأتي إلى المنطقة كثيرًا ليصطاد الأسماك؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها النسر يسبح في البحيرة.

ولم يكن النسر مصابًا كما قد يظن البعض؛ بل طار في النهاية بعيدًا.

وقال خبير محلي متخصص في النسور، إنها تستخدم أجنحتها مثل المجاديف؛ لكن عليها ترك الأجنحة تجفّ قبل أن تتمكن من الخروج والطيران مرة أخرى، إنه شيء رائع.