رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

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على هامش استضافة جامعة الأزهر لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الإثنين، استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي وصل الآن إلى جامعة الأزهر لترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية خلال جلسة شهر يوليو الجاري.

كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من: الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، ومجدي عبدالعزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.