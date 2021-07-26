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غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي

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يقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الثلاثاء، 27 يوليو، حفل الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

تغني «بوركهارد» باللغات: الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية، كما احترفت الرقص الكلاسيكى، واللاتينى والباسودوبل الإسبانى وكونت فرقة «أوركسترا الأنغام الساحرة» عام 2014.

يتضمن برنامج الحفل تقديم أغنيات:Fuego،La Luna mi Enganom، Carino trianero، Lastima, Espana cani , شغلوني عنيك وماشية السنيورة.

استعراضات الفنانة منى بوركهارد في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء - صورة أرشيفية
منى بوركهارد - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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