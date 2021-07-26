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تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر

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تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي، «العديسات» سابقًا، تمهيدًا للتشغيل الكلي للمستشفى قريبًا.

وأوضحت أنه تم تشغيل العيادات الخارجية، عيادة أمراض الأطفال يوميًا ماعدا الجمعة، وعيادة الأنف ولأذن والحنجرة للأطفال، أيام الثلاثاء والخميس، كما تم تشغيل عيادة عظام الأطفال أيام الإثنين والخميس أسبوعيًا.

وتعتبر مستشفى الأطفال التخصصي أول مستشفى تخصصي للأطفال بمحافظة الأقصر تضم حزم خدمات طبية متخصصة للاطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي عن طريق خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية للمنزل والاتصال مجاناً بالخط الساخن 15344.

المصرى اليوم

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