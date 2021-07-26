ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (37) قطعة سلاح نارى، (81) قضية مخدرات وتنفيذ (37876) حكم قضائى متنوع

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 37 قطعة سلاح نارى مع 26 متهما».

وأضافت: «تم تنفيذ (37876) حكم قضائى متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (81) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (84) متهما، كما تم ضبط 25 متهما هارب و18 متهما للقيام باعمال بلطجة و159 دراجة نارية مخالفة».

وتابعت: «في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21531) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»