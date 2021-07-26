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رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل

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رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل

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اعترف المتهم بقتل شقيقه «تاجر» حرقًا بالتجمع أمام جهات التحقيق بالواقعة تفصيليًا، مؤكدا أنه قيّد شقيقه وسكب عليه سائل «البنزين»، ثم أشعل به النيران.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه قرر الانتقام من شقيقه لأنه حرمه من ميراثه، وأنه قبل الواقعة طالبه بحقه فى الميراث، مرارًا، إلا أنه رفض، فعقد العزم

علي التخلص منه، فقام بتقييده بالحبال وسكب عليه البنزين وأشعل النار فى الشقة وشقيقه داخلها قاصدًا قتله وأن يبدو الأمر فى النهاية على أنه حريق تسبب فى وفاته داخل الشقة.

وباعترافه أمام جهات التحقيق، اصطحبته مأمورية من المباحث الجنائية والنيابة العامة، وتم عمل معاينة تصويرية شرح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة ووجود متوفى، وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وعُثر على جثة مقاول متفحمة.

وكشفت معاينة الجثة عن وجود آثار لمادة شديدة الاشتعال، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبطه، وبمناقشته اعترف.

المصرى اليوم

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