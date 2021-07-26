بحضور «شعراوي».. محافظ القاهرة يوقع برتوكولًا مع «الأكاديمية الوطنية» لتدريب العاملين

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وقَّع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين، برتوكول تعاون لإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية بالمحافظة والمديريات التابعة لها.

ويساعد التدريب في أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة وتلبية احتياجات المحافظة من التدريب والارتقاء بالعنصر البشرى وذلك في عدد من المجالات الرئيسية ومنها القيادة وتولى المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات الإدارية والتكنولوجية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها، بما يساعد في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات والإرتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية .

وأشار إلى التعاون والتنسيق الجارى بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والذى إنطلق منذ عام 2019 ونتج عنه توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين لتلبية احتياجات المحافظات والوزارة من التدريب والارتقاء بالعنصر البشرى بالجهاز الإدارى وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب.

وأوضح أن هناك تعاون متميز بين الوزارة والأكاديمية وكان آخرها إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التي تجري الوزارة مقابلاتها الشخصية خلال الفترة الحالية لاختيار رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

وأضاف «شعراوى» أن مركز سقارة للتدريب نجح خلال العام الماضى في تنظيم حوالى 136 دورة وبرنامج تدريبى استفاد منها أكثر من 5000 متدرب من الكوادر المحلية بالمحافظات بمختلف الدرجات الوظيفية بما يساهم في إعداد صف ثان من الكوادر المحلية خاصة الشباب، وأكد وزير التنمية المحلية أنه يتم أيضاً التعاون مع الأكاديمية في تدريب العاملين بالمحليات خاصةً ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع المواطنين من خلال مبادرة المسؤول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وأشار إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلحاق العاملين بالإدارة المحلية في دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وهو ما ساهم في تحسين وتطوير الأداء خلال الفترة الماضية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تغير ملحوظ شهدته الإدارة المحلية على مستوي القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما ظهر بوضوح في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا المرحلة الأولى للمبادرة .

وشدد «شعراوى» على أن الوزارة ستقوم بالتوسع في عمليات التدريب وتأهيل الكوادر المحلية باعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذي تواجهه الوزارة بكل قوة .

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن هذا البرتوكول يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وحرص المحافظة على الإرتقاء بقدرات العنصر البشري بها بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتمكينهم من تنمية مهاراتهم بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل الأمثل وخلال فترة زمنية محددة، لافتاً إلى قيام الأكاديمية بتقديم البرامج التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها والتي تتضمن عدة محاور من أهمها الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، والأمن المعلوماتي، والعولمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقوماته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي الفعال، والعمل الجماعي وإدارة فرق العمل.

وقال المحافظ إن الاكاديمية ستقوم بتقديم الدوارت التدريبية اللازمة للعاملين بمحافظة القاهرة والمديريات التابعة لها في المجالات المختلفة (المجالات الادارية والتكنولوجية، القيادة، الادارة العامة ) .

كما أشار إلى قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال البرتوكول بتقديم الاستشارات في أي مجال تحتاج اليه المحافظة، إلى جانب مشاركة الاكاديمية في الانشطة والفاعليات والمؤتمرات والمبادرات التي تنفذها المحافظة، والتعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج سياحية وثقافية لمتدربي وخريجي الأكاديمية داخل المحافظة والتعاون في تنظيم وعقد أنشطة مشتركة ( دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات، فعاليات تراثية، معارض لمنتجات المحافظة، بالإضافة إلى قيام المحافظة بتقديم برامج تدريب ميداني ومحاضرات حول أنشطة المحافظة والمشروعات القومية والتحديات التي تواجهها .

وأشادت الدكتورة رشا راغب بالدعم الذي تم تقديمه لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة الدفعة الثالثة ( دفعة الشهيد أحمد منسى ) خلال برنامجهم التدريبى والذى استمر لمدة شهرين في عدد من المحافظات في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدريبن خبرات من أرض الواقع وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرار ومواجهة الأزمات.

وأضافت راغب أن التعاون مع الوزارة يشمل نطاقات عدة منها تقديم الاستشارات لتنمية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة إلى جانب البرامج التدريبية المتنوعة التي يتم تصميمها وتنفيذها لتتناسب مع العاملين بالوزارة والمحافظات على اختلاف مستوياتهم الإدارية، وكذلك الإختبارات المتعددة لإختيار الكفاءات الأنسب للمواقع القيادية.