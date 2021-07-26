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الكشف مجاني.. قافلة بيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ

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الكشف مجاني.. قافلة بيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ الكشف مجاني.. قافلة بيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ

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دشنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية القافلة الطبية البيطرية، بقرية ميت كنانه في طوخ، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، التابع لمركز البحوث الزراعية.

قالت المديرية في بيان لها، إن القافلة أجرت الكشف بأول يوم عمل للقافلة على أكثر من 80 حيوان رأس ماشية بقرية ميت كنانة، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى طنان بقليوب وقرنفيل بالقناطر الخيرية والشموت ببنها وكفر الصهيبي بشبين القناطر حيث تشمل القافلة فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

تتضمن القافلة خدمات الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجانى، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

المصرى اليوم

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