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رفع 60 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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رفع 60 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر رفع 60 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 25 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة الشيخ سعد وشارع النزهة ومنطقة الراعي وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالحلة برئاسة صفوت حسن من رفع 20 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، من الطريق العام ومدخل قرية الحلة والشوارع الداخلية بالقرية وذلك بمساعدة الأهالي.

كما قامت الوحدة المحلية بأصفون برئاسة على عبدالرازق من رفع 15 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من الطريق السريع بمدخل القرية، بجانب تسوية وتمهيد شارع البحر بقرية وابورات المطاعنة بعد احلال وتجديد خطوط مياه الشرب وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

المصرى اليوم

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