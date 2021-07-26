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أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يخسر ربع نهائي سلاح الشيش

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أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يخسر ربع نهائي سلاح الشيش أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يخسر ربع نهائي سلاح الشيش

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ودّع علاء أبوالقاسم، لاعب الوطني لسلاح الشيش، دور ربع النهائي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر «أبوالقاسم» أمام تاكهيرو شيكيني، بطل اليابان، المصنف التاسع عالميًا بنتيجة (15- 13).

وكان «أبوالقاسم» قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة (11- 15).

ويُذكر أن «أبوالقاسم» تُوِّج بفضية أولمبياد لندن 2012، كما حمل العَلَم المصري في حفل افتتاح الدورة الأولمبية بطوكيو برفقة هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو.

المصرى اليوم

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