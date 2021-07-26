أخبار عاجلة

رئيس "النصر" يكشف عن موقف لاعب الفريق "بيتي مارتينيز" -
أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم -
شرطة الرياض: القبض على مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وحوّلاها للخارج -
الأحداث تتسارع.. طالبان تسيطر على "كابول" والداخلية: لن يكون هناك قتال -
بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما" -
رموش سهيل تطل بأعناقها.. "الزعاق": 5 أيام ويُولد من حمرة الشمس -
بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب" -
استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

اليوم ..الحكم فى استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة بالتعدى على ضابط شرطة

Print
اليوم ..الحكم فى استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة بالتعدى على ضابط شرطة اليوم ..الحكم فى استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة بالتعدى على ضابط شرطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، في استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ«سيدة المحكمة»، في واقعة تعديها على ضابط شرطة قوة تأمين محكمة الجديدة.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها وتعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، وقامت بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد