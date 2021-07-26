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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مسابقة اختيار فريق يمثل في «ايناكتس»

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مسابقة اختيار فريق يمثل مصر في «ايناكتس» وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مسابقة اختيار فريق يمثل في «ايناكتس»

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات ورئيس اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، حول تنفيذ مسابقة سنوية على مستوى الجمهورية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأكاديميات، بالتعاون مع منظمة العمل الريادي لتنمية المجتمع (Enactus)، لتحديد الفريق الذي سيمثل في مسابقة المُصغرة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع والوفاء بمتطلبات سوق العمل، وذلك برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف د. طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية.

وأشار التقرير إلى أن نشاط (Enactus)، يقوم على اختيار الطلاب لمشروع يعمل على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتم التصفيات بين الفرق المشاركة محليًا لاختيار ممثل مصر عالميًا.

وذكر التقرير مُشاركة ٦٦ جامعة في أنشطة «إيناكتس مصر» خلال العام الدراسي الحالي، وقدم الطلاب العديد من الأبحاث والمشروعات المميزة، منها مكافحة الإصابة الفيروسية في الدواجن ومحاولة إيجاد الحلول لتصحر الأراضي والاستخدام الأفضل لبعض أنواع الطحالب والكائنات الدقيقة، وإنتاج مبيدات حشرية مُستخلصة من مواد طبيعية لمقاومة بعض الحشرات التي تسبب خسائر فادحة في بعض المناطق مثل النمل الأبيض في أسوان.

وأوضح التقرير أن التصفيات النهائية ستُعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يوليو الجاري، وتشهد منافسة قوية بين 5 فرق، لاختيار فريق إيناكتس مصر ٢٠٢١، والذي سيُمثل مصر في مسابقة كأس العالم المُصغرة في أكتوبر القادم، والتي تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

يُذكر أنه سبق وحقق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، المركز الأول عالميًا في أعوام 2009 و2010 و2019 و2020، بفرق جامعتي القاهرة والأزهر، وذلك خلال مشاركتهم في أنشطة (Enactus)، ونالوا شرف التكريم من السيد الرئيس عبدالفتاح ، تقديرًا لهم على مجهوداتهم خلال المسابقة.

المصرى اليوم

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