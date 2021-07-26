محمد رمضان يحدث جدل بصور جديدة من طائرته الخاصة

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تسبب الفنان محمد رمضان في جدل من جديد، وذلك بعدما شارك بصور داخل طائرته الخاصة، دون إيضاح وجهته بالطائرة.

إذ ظهر الفنان في الصور «عاريًا» ويدخن السجائر ويحمل «اللاب توب» الخاص به على رجليه، ولم يترك سوى أكثر من وسم كتعليق على الصورة.

وإنهالت الانتقادات على إطلالته فقال أحد المتابعين: «أنت معندكش هدوم؟»، واستكمل مُتابع ثان: «أنت كده شبح يعني؟».

وكان «رمضان» شارك بفيديو من الساحل الشمالي، منذ يومين، مع زوجته وعدد من الجمهور الذين اجتمعوا حوله، وعلّق علبر «انستجرام»: «في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى في مراسي عملت حفلة.. واتعشينا في البيت ملحوظة الڤيديو تصوير مراتي».