أخبار عاجلة

رئيس "النصر" يكشف عن موقف لاعب الفريق "بيتي مارتينيز" -
أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم -
شرطة الرياض: القبض على مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وحوّلاها للخارج -
الأحداث تتسارع.. طالبان تسيطر على "كابول" والداخلية: لن يكون هناك قتال -
بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما" -
رموش سهيل تطل بأعناقها.. "الزعاق": 5 أيام ويُولد من حمرة الشمس -
بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب" -
استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد رمضان يحدث جدل بصور جديدة من طائرته الخاصة

Print
محمد رمضان يحدث جدل بصور جديدة من طائرته الخاصة محمد رمضان يحدث جدل بصور جديدة من طائرته الخاصة

لاقتراحات اماكن الخروج

تسبب الفنان محمد رمضان في جدل من جديد، وذلك بعدما شارك بصور داخل طائرته الخاصة، دون إيضاح وجهته بالطائرة.

إذ ظهر الفنان في الصور «عاريًا» ويدخن السجائر ويحمل «اللاب توب» الخاص به على رجليه، ولم يترك سوى أكثر من وسم كتعليق على الصورة.

وإنهالت الانتقادات على إطلالته فقال أحد المتابعين: «أنت معندكش هدوم؟»، واستكمل مُتابع ثان: «أنت كده شبح يعني؟».

وكان «رمضان» شارك بفيديو من الساحل الشمالي، منذ يومين، مع زوجته وعدد من الجمهور الذين اجتمعوا حوله، وعلّق علبر «انستجرام»: «في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى في مراسي عملت حفلة.. واتعشينا في البيت ملحوظة الڤيديو تصوير مراتي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

79222 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

79222 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية