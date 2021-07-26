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حملة لتحليل مخدرات للسائقين على الطريق الزراعي بمدينة قها

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قها ومباحث المرور بالقليوبية بحملة للكشف وتحليل المخدرات للسائقين في المدينة قها بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها والدكتور عبدالفتاح نور الدين، رئيس اللجنة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور أشرف محمد عبدالغني من الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمود السيد فتوح من الأمانة العامة للصحة النفسية.

قالت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها في بيان صحفى أن الحملة أسفرت عن التحليل لـ57 سائق بنطاق المدينة وعلى طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى وتبين من أعمال التحليل باللجنة وجود 5 حالات إيجابية وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضافت رئيس المدينة، أن الحملة تأتى في إطار الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر بسبب عدم مسؤولية بعض السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة والتى تتسبب في وقوع طرق وإزهاق الأرواح.

حمله لتحليل المخدرات للسائقين فى مدينة قها
حمله لتحليل المخدرات للسائقين فى مدينة قها
حمله لتحليل المخدرات للسائقين فى مدينة قها

المصرى اليوم

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