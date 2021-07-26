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غدًا.. تراث صلاح جاهين في بيت السحيمي

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غدًا.. تراث صلاح جاهين في بيت السحيمي غدًا.. تراث صلاح جاهين في بيت السحيمي

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يستضيف مركز ابداع بيت السحيمي «بشارع المعز»، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، السادسة مساء غدًا الثلاثاء 27 يولية الجاري، معرض لأعمال الفنان الكبير الراحل صلاح جاهين، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصري للكاريكاتير، متحف الكاريكاتير بالفيوم، ويستمر حتي الثاني من أغسطس.

يضم المعرض (40) لوحة أصلية تعرض لأول مرة من أعمال الراحل الكبير صلاح جاهين، وذلك ضمن سلسلة معارض بعنوان: «من تراث الكاريكاتير»، تهدف للحفاظ على تراث فن الكاريكاتير المصري، والتعريف بمبدعيه ورواده الذين أثروا الحركة الفنية، وعايشوا وعبروا بصدق عن أهم الأحداث التي مرت على والعالم.

يشهد الإفتتاح فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، الفنان الكبير محمد عبلة، د. حسن فداوي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وأسرة الفنان الراحل صلاح جاهين، ويشرف على المعرض الفنانان مصطفي الشيخ وفاروق موسى.

يعقب افتتاح المعرض حفل غنائى تقدمه الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

المصرى اليوم

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