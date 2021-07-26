أخبار عاجلة

استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة -
مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى -
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب -
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط 9986 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

Print
خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط 9986 مواطنا لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط 9986 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط (9986) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (221) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (789) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
قالت الداخلية: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية ،فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9986) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9942) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (44) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت: «تم تحرير (789) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (221) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1477) أرجيلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

79222 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

79222 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية