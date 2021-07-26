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توافد طلاب العلمي لأداء امتحان الإنجليزي وسط حالة من القلق والتوتر بالأقصر

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توافد طلاب العلمي لأداء امتحان الإنجليزي وسط حالة من القلق والتوتر بالأقصر توافد طلاب العلمي لأداء امتحان الإنجليزي وسط حالة من القلق والتوتر بالأقصر

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توافد طلاب العلمى، بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الانجليزي، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة، ووسط حالة من الترقب والقلق من الامتحان.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج الانجليزى المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد إجراءات تفتيش مشددة ومصادرة الهواتف المحمولة والسماعات ونشاط فرق الغش الإلكتروني لضبط غير الملتزمين قبل دخول اللجان.

المصرى اليوم

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