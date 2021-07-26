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لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان ()

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لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان (فيديو) لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان ()

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نشر عدد من المواقع التونسية لقطات لمنع الجيش التونسي، صباح اليوم الإثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابًا آخرين من دخول البرلمان، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس .

وحاول «الغنوشي» فور وصوله إلى أبواب البرلمان في باردو الدخول إليه، لكن الجنود المتمركزين في داخله رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدة 30 يومًا، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية : «بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملًا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يومًا.
- رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.
- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وسيصدر في الساعات القادمة أمر ينظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

المصرى اليوم

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