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وزير الإسكان: اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمساحة 900 ألف فدان بـ 24 مدينة جديدة

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وزير الإسكان: اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمساحة 900 ألف فدان بـ 24 مدينة جديدة وزير الإسكان: اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمساحة 900 ألف فدان بـ 24 مدينة جديدة

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخلال الفترة من 2016 وحتى تاريخه، اعتمد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمساحات إجمالية 900 ألف فدان بـ24 مدينة جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، إصدار 746 قراراً وزارياً، بمساحات إجمالية 198 ألف فدان فى 37 مدينة جديدة، منها 126 قراراً وزارياً فى 13 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بمساحات إجمالية 26 ألف فدان، و79 قراراً وزارياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات إجمالية 4 آلاف فدان، بالإضافة إلى 16 قراراً وزارياً، بمساحات إجمالية 417 فداناً فى 10 مدن جديدة من مدن الصعيد.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جارٍ حالياً دراسة 225 قراراً وزارياً بمختلف المدن، منها 9 قرارات وزارية بمدن الصعيد بمساحات إجمالية 519 فداناً، ويتم مراجعتها تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية.

المصرى اليوم

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