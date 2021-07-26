أخبار عاجلة

استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة -
مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى -
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب -
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلاف انتهى بطلقات قاتلة و"القصاص" يسدل الستار على فصول جريمة طرفاها سعوديان

Print
خلاف انتهى بطلقات قاتلة و"القصاص" يسدل الستار على فصول جريمة طرفاها سعوديان خلاف انتهى بطلقات قاتلة و"القصاص" يسدل الستار على فصول جريمة طرفاها سعوديان
في حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بالرياض عقب صدور أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

خلاف انتهى بطلقات قاتلة و

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة "سعودي الجنسية" بمنطقة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسي - اليوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد

استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد

"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة

5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة

مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج

مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج