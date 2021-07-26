تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع"
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:54 مساءً
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:48 مساءً
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:47 مساءً
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)
-
الأحد 15 أغسطس 2021 01:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
تونس علي صفيح ساخن.. إقالة الحكومة وتجميد البرلمان وأنصار حركة النهضة يتجهون للعنف
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 يوليو 2021 11:02 صباحاً
76
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
مقتل 22 وإصابة 79 في انفجار خزان محروقات بعكار اللبنانية
فيديو اليوم السابع
الأحد 15 أغسطس 2021 01:07 مساءً
ماذا يحدث في أفغانستان؟.. الداخلية الأفغانية تعلن: طالبان تبدأ في اقتحام كابول
فيديو اليوم السابع
الأحد 15 أغسطس 2021 12:52 مساءً
رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم
فيديو اليوم السابع
الأحد 15 أغسطس 2021 12:24 مساءً
كيف تحجز شقة بنظام التمويل العقاري خلال دقائق
فيديو اليوم السابع
الأحد 15 أغسطس 2021 12:10 مساءً
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews