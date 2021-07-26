أماكن الزحام بشوارع القاهرة الكبرى

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شهدت محاور وميادين القاهرة و الجيزة كثافات مرورية فى بعض المناطق، ومنها:



شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء

تباطؤ في حركة السيارات، أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة بطريق الفيوم الصحراوي

أعلى الطريق الدائري المتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضًا من الوراق إلى الطريق الزراعي

أعلى محور 26 يوليو للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية

محور 26 يوليو عند ناهيا

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان

شارع التحرير المتجه الى كوبرى الخشب

ميدان سفنكس