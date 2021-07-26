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أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن تسجيل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.

وقالت اللجنة في حديث لها اليوم الاثنين إن ثلاثة رياضيين من بين المصابين الجدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ولم تشر اللجنة إلى هوية الرياضيين المصابين، لكنها قالت إنهم ليسوا من سكان اليابان.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي عدد فحوصات كوفيد- 19 المرتبطة بالأولمبياد، والتي كانت نتيجتها إيجابية، 148 شخصا منذ أول يوليو الجاري.

وتخضع منطقة طوكيو لحالة الطوارئ من الدرجة الرابعة بسبب تفشي طوال فترة إقامة الألعاب الأولمبية.

المصرى اليوم

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