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بث مباشر.. أعضاء من «النهضة» يعتدون على عدد من التونسيين ويحاولون اقتحام البرلمان

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بث مباشر.. أعضاء من «النهضة» يعتدون على عدد من التونسيين ويحاولون اقتحام البرلمان بث مباشر.. أعضاء من «النهضة» يعتدون على عدد من التونسيين ويحاولون اقتحام البرلمان

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شهد محيط البرمان في تونس اعتداء من قِبَل أنصار حركة النهضة على عدد من المواطنين التونسيين المتواجدين أمام البرلمان، في محاولة منهم لاقتحام المقر.


وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدة 30 يومًا، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية : «بعد استشارة كل من رئيس ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملًا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يومًا.
- رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.
- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وسيصدر في الساعات القادمة أمر ينظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

المصرى اليوم

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