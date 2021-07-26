أخبار عاجلة

استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة -
مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى -
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب -
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

Print
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ودع عزمي محيلبة، لاعب المصري للرماية، تصفيات مسابقة الإسكيت، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليًا في طوكيو.

وأصاب محيلبة 120 طبقًا من 125 طبقا في التصفيات، ولم يتواجد في قائمة أول 6 لاعبين المتأهلين للنهائي، ليودع التصفيات حيث احتل المركز 19.

وحل زميله مصطفى حمدي في المركز التاسع والعشرين عقب إصابته 112 طبقًا من أصل 125، وواصل الرماة المصريون، مسلسل الخروج من التصفيات بعدما فشل الثلاثي سامي عبد الرازق وأسامة السعيد ويوسف مكار في التأهل، بجانب خروج الثلاثي رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري والزهراء شعبان أيضًا من مرحلة التصفيات.

وتشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة،وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار