أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة ومصطفى حمدي يودعان تصفيات الرماية

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ودع عزمي محيلبة، لاعب المنتخب المصري للرماية، تصفيات مسابقة الإسكيت، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليًا في طوكيو.

وأصاب محيلبة 120 طبقًا من 125 طبقا في التصفيات، ولم يتواجد في قائمة أول 6 لاعبين المتأهلين للنهائي، ليودع التصفيات حيث احتل المركز 19.

وحل زميله مصطفى حمدي في المركز التاسع والعشرين عقب إصابته 112 طبقًا من أصل 125، وواصل الرماة المصريون، مسلسل الخروج من التصفيات بعدما فشل الثلاثي سامي عبد الرازق وأسامة السعيد ويوسف مكار في التأهل، بجانب خروج الثلاثي رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري والزهراء شعبان أيضًا من مرحلة التصفيات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة،وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.