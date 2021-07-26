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منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد

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منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد منتخب المانيا للجمباز يغير طريقة ارتداء ملابس اللعبة للمرة الأولى خلال منافسات الأوليمبياد

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شهدت أولمبياد طوكيو، ارتداء منتخب سيدات ألمانيا للجمباز زيا كاملا، بهدف محاربة أي طابع جنسي لرياضتهم، بعد عقود ارتدت لاعبات الجمباز زيا يكشف الساقين بالكامل.

ويرتدي لاعبو الجمباز الذكور ملابس تغطي كامل الجسم تقريبا، ويرتدي لاعبو الفردي سراويل فضفاضة قصيرة في الاستعراض الأرضي، وسراويل كاملة في استعراضات الحلقتين وحصان الحلق وحصان القفز.

وارتدى الفريق الألماني الزي الكامل للمرة الأولى في بطولة الجمباز الاستعراضي الأوروبية في أبريل الماضي.

ويذكر أن أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، هي أول ألعاب صيفية منذ أن صدر حكم بسجن الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي، لاري نصار، المنحدر من أصول لبنانية، لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي بمئات من لاعبات الجمباز، بينهن بطلات بارزات.

وعند النطق بالحكم، وصف رياضيون ورياضيات، بعضهم أولمبيون، كيف سمحت الثقافة السائدة في مجال الرياضة بإساءة معاملة الشابات والفتيات وتجسيدهن كسلع جنسية.

المصرى اليوم

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