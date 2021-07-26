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أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يصعد للدور الثالث في منافسات فردي تنس الطاولة

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أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يصعد للدور الثالث في منافسات فردي تنس الطاولة أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يصعد للدور الثالث في منافسات فردي تنس الطاولة

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صعد عمر عصر، لاعب الوطنى، للدور الثالث في منافسات فردي رجال تنس الطاولة، بأولمبياد طوكيو.

وتأهل الفرعون المصرى عقب فوزه على نظيره الأوكراني ليو كو، بنتيجة (3-4)، في مباراة استغرقت 52 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 15-13، 11-6، 11-4، 6-11، 8-11، 9-11، 11-4

ومن المقرر، أن يواجه لاعب المنتخب المصري، في الدور الثالث، نظيره السويدي ماتيس فالك، غدًا الثلاثاء، وتشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة، وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة

المصرى اليوم

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