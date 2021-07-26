كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقرية ميت كنانه بمركز ومدينة طوخ، وذلك بالتنسيق مع معهد البحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية.

كد المحافظ، في بيان صحفي الإثنين، أن القافلة أجرت الكشف أول يوم عمل، على أكثر من 80 حيوان رأس ماشية بقرية ميت كنانة، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى طنان بقليوب وقرنفيل بالقناطر الخيرية والشموت ببنها وكفر الصهبي بشبين القناطر، مشيرا إلى أنها تشمل فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية، وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

واطلع المحافظ خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجانى، مقدما الشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

جاءت الجولة بحضور الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينه طوخ.

قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية

قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية

قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية