أخبار عاجلة

استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة -
مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى -
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب -
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقرية ميت كنانه بمركز ومدينة طوخ، وذلك بالتنسيق مع معهد البحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية.

كد المحافظ، في بيان صحفي الإثنين، أن القافلة أجرت الكشف أول يوم عمل، على أكثر من 80 حيوان رأس ماشية بقرية ميت كنانة، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى طنان بقليوب وقرنفيل بالقناطر الخيرية والشموت ببنها وكفر الصهبي بشبين القناطر، مشيرا إلى أنها تشمل فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية، وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

واطلع المحافظ خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجانى، مقدما الشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

جاءت الجولة بحضور الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينه طوخ.

قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية
قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية
قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية
قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى

الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)

إسرائيل تُفجر حرب تصريحات بين حفيظ دراجي وزملائه المغاربة في بي ان سبورت

إسرائيل تُفجر حرب تصريحات بين حفيظ دراجي وزملائه المغاربة في بي ان سبورت