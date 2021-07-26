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الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي عقب تجميده

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الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي عقب تجميده الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي عقب تجميده

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اعتصم رئيس مجلس النواب التونسي المجمد راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، صباح الاثنين، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

ووفقاً لسكاي نيوز، فقد توجه الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة، ونواب آخرون إلى مقر المجلس المغلق منذ فجر الاثنين، إلا أن قوة من الجيش منعتهم من الدخول بناء على «تعليمات».

وحسب مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.
وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن «التعليمات أن مجلس النواب مغلق».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر، مساء الأحد، تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

المصرى اليوم

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