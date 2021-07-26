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عيار 24 يرتفع لـ213.52 درهم .. في الإمارات الاثنين 26 يوليو 2021

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عيار 24 يرتفع لـ213.52 درهم .. سعر الذهب في الإمارات الاثنين 26 يوليو 2021 عيار 24 يرتفع لـ213.52 درهم .. في الإمارات الاثنين 26 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الاثنين 26 يوليو 2021، ثبات واستقرار وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 213.52 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

توسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

213.52 درهم

$58.13

سعر الذهب عيار 22

195.73 درهم

$53.28

اسعار الذهب عيار 21

186.83 درهم

$50.86

اسعار الذهب عيار 18

160.14 درهم

$43.60

سعر الذهب عيار 14

124.55 درهم

$33.91

سعر الذهب عيار 12

106.76 درهم

$29.06

اسعار أوقية الذهب

6،640 درهم

$1،808

اسعار جنيه الذهب

1،495 درهم

$406.91

اسعار كيلو الذهب

213،518 درهم

$58،129

المصرى اليوم

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