أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا

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أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مبنى مكاتب في مدينة لايدن في هولندا. حيث يتكون العقار المباع من مبنى مكاتب عالي الجودة بمساحة 20,616 متر مربع مؤلف من 10 طوابق بالإضافة الى 586 موقف للسيارات وقد تم بناؤه وفقًا لمعايير” بريم الممتازة “. ويقع هذا العقار في منطقة الأعمال المركزية في مدينة لايدن، هولندا ويستخدم كمقر عالمي لشركة Heerema Marine Contractors ، المقاول البحري الرائد لحقول النفط والغاز البحرية.

والجدير بالذكر بأنه تم شراء هذا العقار في يونيو 2016 ضمن استراتيجية أرزان ثروات للاستثمارات العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 8% وتوفير دخل متوقع بالإضافة الى حماية رأس المال. وقامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار الذي حقق عوائد إيجابية للمستثمرين خلال فترة الاستحواذ التي بلغت خمس سنوات.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"في ضوء الاضطرابات التي أحدثتها أزمة الصحة العامة التي سببتها جائحة كوفيد -19 والتقلبات المتزايدة في أسعار النفط، يسعدنا إعلامكم بأننا تمكنا من تقديم المشورة المناسبة بشأن بيع عقار Heerema وتلبية هدفنا الأساسي المتمثل في حماية رأس مال مستثمرينا بعد أن حقق تدفقاً جذاباً من الدخل الشهري على مدى السنوات الخمس الماضية. إن تحقيق هذه النتيجة على الرغم من الاضطراب العالمي الناجم عن الوباء هو تأكيد لمستثمرينا على التزامنا بالعمل الجاد نيابة عنهم في جميع الأوقات لتقليل المخاطر وتنمية العوائد. إن صفقة البيع هذه ترتقي بسجل أرزان ثروات إلى أربعة عشر عملية تخارج نيابة عن مستثمرينا ، ونتطلع إلى أن نكون قادرين على تحقيق أهداف المستثمرين الطويلة الأجل بفرص جديدة".