طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ورافق أولياء الأمور أبناءهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة الأجنبية الأولي المقرر الامتحان فيه اليوم، قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، ورؤساء المدن والأحياء.